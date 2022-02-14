/679296/الرئيس-السيسي-يفتتح--مؤتمر-ومعرض-مصر-الدولي-للبترول-إيجبس-2022

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، إلى مقر انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

دوت الخليج

ويعقد المؤتمر تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط ... ضمان إمدادات الطاقة" وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء وقادة الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط..

معرض مصر الدولي للبترول

هذا وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن نجاح تنظيم هذا الحدث في النسخ السابقة أعطى أهمية للنسخة الحالية من خلال جذب المزيد من المشاركات الدولية لتحقيق أقصى استفادة لصناعة البترول والغاز في مصر التي تطمح لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية من خلال التعريف بما تم من إصلاحات مهمة وقصص نجاح وإلقاء الضوء على الإمكانيات الواعدة للاستثمار في هذا الصناعة.

وأضاف: حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على افتتاح هذا المؤتمر سنوياً يبعث رسالة واضحة على دعم الدولة المصرية لهذا القطاع الحيوى وهو مايزيد من ثقة المستثمرين.، لافتا أن النسخة الحالية من مؤتمر إيجبس تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تتطلبه الفترة الحالية من تنسيق وتواصل لمصر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لإنجاح القمة العالمية للمناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ العام الحالي ، وشدد الملا على أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا ستطبق بفعالية ودقة على غرار كافة الأحداث الإقليمية والدولية الناجحة التي شهدتها المنطقة مؤخراً للحفاظ على سلامة المشاركين .

المؤتمر يشارك به ١١ وزيراً للبترول والطاقة من عدة دول و ١٩ من رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية و ٨ قيادات لمنظمات بترولية عالمية كبري في مقدمتها منظمة أوبك و أوابك ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى غاز شرق المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط ومنتجى البترول الأفريقيين ومنتدى الطاقة العالمى ومرصد الطاقة للمتوسط وسيتضمن موضوعات جديدة تهم الصناعة البترولية العالمية.