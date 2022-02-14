/679289/موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-ضد-الإنتر-فى-دوري-أبطال-أوروبا

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمباراته القادمة ضد نظيرة الإنتر، ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، يوم 16/2 الأربعاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ليفربول مقعده في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد أن تصدر جدول ترتيب مجموعته في دور المجموعات برصيد 18 نقطة، في حين تأهل إنتر ميلان لذات الدور بعد أن تواجد في المركز الثاني في ترتيب مجموعه برصيد 10 نقاط.

انتهت أحداث مباراة ليفربول وبيرنلي، بنتيجة هدف دون رد، لصالصح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح، وساديو مانى، في مباراة أمس مع ليفربول أمام بيرنلي، بشكل أساسي بعد عودة الثنائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخبات بلادهم.

موقف الفريقين في الدوري

سجل الدولي البرازيلي فابينو لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي، هدف المباراة الوحيد في اللقاء، في الدقيقة الأربعون من عمر اللقاء، من خلال كرة ركنية للريدز.

بهذا الفوز يصل ليفربول للنقطة الـ 54، ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل بيرنلي المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

تشكيل ليفربول ضد بيرنلي

فى حراسة المرمى: أليسون

فى خط الدفاع: أرنولد- ماتيب- فان دايك- روبرتسون

فى خط الوسط: هندرسون- فابينيو- كيتا

فى خط الهجوم: ماني- فيرمينو- صلاح

الجدير بالذكر ان انتهت أحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي، بنتيجة هدفين دون رد لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الفوز يصل ليفربول إلى الإنتصار التاسع عشر على التوالي، والتي يشهد عليها ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.