/679297/الليلة-عنبة-يستقبل-عيد-الحب-بحفل-غنائي-على-مسرح-الزمالك

يستعد مطرب المهرجانات الشعبية مصطفى عنبة الشهير ب«عناب»، للاحتفال بعيد الحب مع الجمهور على طريقته الخاصة، إذ أنه من المقرر أن يحيي حفل غنائي ضمن حفلات النجوم في عيد الحب.

دوت الخليجيرد تفاصيل حفل مصطفى عنبة في عيد الحب

ويحيى عنبه حفله اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء، على مسرح الزمالك.

كيف انتهت أزمة عنبة مع النقابة

الجدير بالذكر، أنه نشبت أزمة قوية مع مطربي المهرجانات والذي كان من بينهم عنبة، ونقابة المهن الموسيقية، بعد أن أصدرت الأخيرة قرار بتغيير أسماء مطربي المهرجانات لتكون مناسبة.

وفي مداخلة هاتفية من عنبة لبرنامج " اخر النهار" كشف انتهاء هذه الأزمة مؤكدا على أن نقابة المهن الموسيقية منحته التصريح السنوي بالغناء بعد نجاحه في الاختبارات وتقديمه الأوراق الرسمية المطلوبة وتغيير اسمه الفني من "مصطفى عنبة" إلى "مصطفى عناب".

فأوضح عتاب: " أنا وافقت خلاص على تغيير اسمي الفني "مصطفى عنبة"، وبقيت مصطفى عناب".

عنبة يغني بالفلاشة في حفل الكينج

أتى ذلك كله، بعدما أثار عنبة الجدل بالظهور في حفل الكينج محمد منير، وتفاعل مع الجمهور بأغنية الشهيرة العو جه، وكان ذلك عن طريق الفلاشة والتي منعتها نقابة المهن الموسيقية من قبل، و غني عنبة في فقرة ما قبل ظهور الكينج محمد منير للمسرح، وكانت الحفلة في فندق جويل الزهراء مدينة نصر.

ليخرج هاني شاكر في ذلك الوقت ويؤكد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن مؤدي المهرجانات مصطفى عنبة تقدم لإمتحان نقابة المهن الموسيقيية ونجح في الإمتحان لذلك لا يوجد أي مشكلة في ظهورة بحفل المطرب محمد منير.

ليست المرة الأولى

الجدير بالذكر، أنه ليست المرة الأولى أغنية في إشعال حفل على مسرح الزمالك، إذ تألق بعدد من أغنياته من قبل في 2 فبراير الماضي، وكانت أشهر هذه الأغنيات "فكك" و"طرش" و"دولة" و"العو جه العو حضر"، ليكون أول حفل جماهيري رسمي له في القاهرة، وإطلالة نارية هزت أرجاء الزمالك من الزحام الجماهيري.