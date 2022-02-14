عاجل.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات قطاع البترول (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 فى دورته الخامسة، لافتتاحه. ويشهد المؤتمر والمعرض، مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية. ويعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز فى منطقتى شمال أفريقيا والبحر المتوسط".

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