عاجل- وزير البترول: مصر شهدت حركة تنموية كبرى خلال السنوات الماضية

وأضاف الملا خلال كلمته فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 فى دورته الخامسة، أن مصر شهدت نهضة كبرى، وتم البدء فى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، منها العاصمة الإدارية الجديدة، وحياة كريمة التى تهدف لتنمية الريف المصرى، وتحسين جودة الحياة لـ 60 مليون مصرى.
وتابع وزير البترول: "ظل المواطن المصرى قبلة عمل الدولة، وعملت على بناء المواطن المصرى صحيا، وتعليميا، لتحقيق مستقبل أفضل يليق به".
واستطرد: "قطاع البترول وضع نصب أعينه المواطن المصرى، وعمل على ضمان استدامة الطاقة، وتبنينا استراتيجة تطوير القطاع، لجذب الاستثمارات، وتحقيق الاستفادة المثلى".
ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 فى دورته الخامسة، لافتتاحه.
ويشهد المؤتمر والمعرض، مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.
ويعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز فى منطقتى شمال إفريقيا والبحر المتوسط".
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