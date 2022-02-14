التنمية المحلية: دعم المحافظات بـ3.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اعتماد مبلغ 3.5 مليار جنيه لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات من المعدات ولآلآت والمركبات اللازمة للإسراع بتنفيذ المشروعات التنموية.





وأوضح شعراوى أن الوزارة أعدت خطة الشراء لكل متطلبات واحتياجات المحافظات بشكل مركزى بالتنسيق مع السادة المحافظين لـ1279 معدة، وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2الحالى 2021/2022.

ووجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بوضع خطة للصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ على كفاءتها مع وضع خطة عمل تضمن الاستخدام الأمثل لها مؤكدا المتابعة المستمرة من الوزارة وفرق قطاع التفتيش التابع لها فى متابعة خطط الصيانة لكل المعدات فى المحافظات خلال جولاتها التفتيشية على مدار العام.

وأكد محمود شعراوى ان الهدف من شراء الآلآت والمعدات الجديدة هو رفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وترشيد النفقات وتحقيق أعلى استفادة والحصول على أفضل العروض الفنية والمالية فى التعاقد مع الشركات المختلفة فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية فى المشروعات التنموية المنفذة، مشيرا إلى أن خطة العام المالى الحالى ركزت على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى رضاهم عنها مع توفير الآلآت والمعدات اللازمة فى مجالات منظومة النظافة الجديدة، والسيارات المجهزة لكسح وشفط المياه وسيارات النقل الثقيل واللودر والحفارات والجليدرات والمعدات الخاصة برصف الطرق وسيارات الاطفاء واحتياجات الحماية المدنية وإدارات المرور بجميع المحافظات.

وأضاف شعراوى أن خطة توزيع المعدات والآلآت راعت احتياجات المحافظات العاجلة مع عدالة التوزيع بين الأقاليم الاقتصادية لسد الفجوات والاحتياجات الفعلية لكل محافظة، مشيرا إلى أن إقليم الإسكندرية والذى يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح يأتى فى صدارة الاعداد المخصصة للمحافظات من المعدات والالات إذ وصل عدد المعدات إلى 723 معدة، ويليه إقليم الصعيد والذى يضم محافظات بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادى الجديد والبحر الأحمر بـ369 معدة، كما تضمن إقليم القناة والذى يضم محافظات الشرقية والاسماعيلية والسويس وبورسعيد بـ102 معدة.