سفير بلغاريا بالقاهرة: نقدر دور مصر فى دعم السلام والاستقرار بالمنطقة

جدة - نرمين السيد - وقال السفير فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، إن مصر حققت الكثير للسيطرة على مسارات الهجرة إلى أوروبا والحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكدا اهتمامه الكبير بمتابعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر.

وعبر عن اعجابه باستراتيجية التنمية المستدامة وبرنامج التحديث الطموح الذى تنفذه الحكومة بهدف ضمان حياة كريمة لمواطنيها، مشيدا بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى بسرعة بالرغم من التداعيات السلبية لجائحة (كوفيد -19) وهو ما تدل عليه مؤشرات الاقتصاد الكلى والجزئى الرئيسية.

وأضاف السفير أن الناتج المحلى الإجمالى حقق نموا يقدر بـ 3.57% عام 2020 ومن المتوقع أن يتجاوز 5.22% عام 2022، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية وصلت إلى مستوى قياسى فى عام 2021، محققة بذلك ايرادات عالية ولهذا فإن الانطباع العام هو أن الحكومة المصرية قد حققت توازنا جيدا بين الحفاظ على سلامة الناس وإعادة الاقتصاد على المسار الصحيح.

وعن الزيارات، أكد كاتراتشيف أن صوفيا تحافظ على حوار سياسى نشط على مختلف المستويات ويتجلى ذلك فى الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى حيث زار الرئيس البلغارى رومن راديف، مصر فى مارس 2019 بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك زار بويكو بوريسوف رئيس الوزراء بلغاريا مصر ثلاث مرات، كما زار وزير الخارجية سامح شكرى بلغاريا فى نوفمبر 2018.

وأكد أن الحكومتين تعملان حاليا على الإعداد للدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون التى تشكلت عام 2018 والتى يترأسها وزيرا خارجية مصر وبلغاريا، كما أنه من المتوقع مشاركة وفد بلغارى رفيع المستوى فى الاجتماع الوزارى بين الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية وفى المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ أواخر العام الجارى.

وقال كاتراتشيف إن مصر تظل الشريك الأكبر وسوقا واعدة لبلغاريا فى المنطقة، فنحن نسعى جاهدين لدعم علاقات تعاون أقوى فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى المباحثات الهامة لدانييلا فيزيقا وزيرة الاقتصاد البلغارية فى ديسمبر الماضى على هامش مشاركتها فى معرض ايديكس، مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير قطاع الاعمال، والتى تناولت آفاق تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى الثنائى.

وأضاف أن الجانبين المصرى والبلغارى بحثا فرص إقامة شراكات جديدة فى مجالات مختلفة، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومصادر الطاقة المتجددة والهندسة الميكانيكية وتصنيع السيارات والحافلات الكهربائية، والزراعة وإنتاج الأغذية، والصناعات الكيماوية والصيدلانية وغيرها.. مؤكدا الاهتمام بمتابعة ما تم بحثه والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين خاصة مع تولى الحكومة البلغارية الجديدة مقاليد السلطة فى ديسمبر الماضى.

وأكد السفير وجود إمكانيات هائلة للتعاون فى مجال أمن الطاقة فى ضوء التحديات الخطيرة الحالية فى سوق الطاقة الأوروبية،ولهذا فأننا نعتبر مصر موردا محتملا للغاز الطبيعى المسال إلى بلغاريا وجنوب شرق أوروبا.

وعن التجارة والاستثمار، قال كاتراتشيف إن مصر تعد شريكا تجاريا كبيرا لبلغاريا فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث شهدت التجارة الثنائية ارتفاعا بلغ 1.274 مليار دولار عام 2019 ثم انخفض إلى 582.8 مليون دولار عام 2021 بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا، كما شهد التبادل التجارى انتعاشا بطيئا ليبلغ 310.4 مليون دولار فى النصف الأول من هذا العام.

وأوضح أن أهم الصادرات المصرية لصوفيا، هى زيوت البترول الخام والمعادن والأسمدة النيتروجينية الكيماوية وفوسفات الكالسيوم الطبيعية، وبوليمرات البروبيلين بينما تستورد مصر من بلغاريا الزيوت البترولية المكررة والقمح والكربونات، النحاس المكرر وسبائك النحاس الخام.

وأشار السفير البلغارى إلى أن حجم الاستثمارات البلغارية فى مصر غير مرضية، وكذلك الاستثمارات المصرية فى بلغاريا البالغة ثمانية ملايين يورو بنهاية عام 2020، وهذا لا يعكس إمكانات البلدين.. مطالبا بأن يبذل الجانبان المصرى والبلغارى الجهود لتشجيع الاستثمارات فى كلا الاتجاهين.

وعن كوفيد -19، قال السفير إن مصر وبلغاريا تمتلكان الخبرة والإمكانيات والقدرات اللازمة لتفعيل تعاون مثمر فى مجال مكافحة كوفيد -19، مشيرا إلى اتفاقية التعاون الجديدة بين الأكاديمية المصرية للبحث العلمى والتكنولوجيا والأكاديمية البلغارية للعلوم والأكاديمية المصرية للبحث العلمى التى يمكن أن تكون الأساس لتطوير تعاون بين المؤسسات البحثية والعلمية فى كلا البلدين.

وأشاد بجهود الحكومة المصرية للحفاظ على التراث الثقافى والأثرى فى البلاد، مشيرا إلى حضوره احتفالية طريق الكباش فى نوفمبر الماضى والتى حظيت باعجابه وجذبت انتباه العالم.

وأعرب السفير عن سعادته بمشاركة طاقم من التليفزيون الوطنى البلغارى الذى سجل الاحتفالية وبثها فى 2 يناير الماضى بتقديم من علماء المصريات وعلماء الآثار البلغاريين المشهورين، مشيرا إلى أن الطاقم يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على فيلم وثائقى مخصص لمصر وتراثها القديم وأنشطة البعثة الأثرية البلغارية ونرغب فى عرضه فى مصر فى القريب العاجل.

وعن الاقتصاد البلغارى، قال إن بلاده تمتلك إمكانيات كبيرة لجذب الاستثمارات من خلال حوافز حكومية تقدمها فى مجالات مثل التكنولوجيا الفائقة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعدات الطبية وصناعات السيارات،وكذلك فى الابتكارات والمجمعات الصناعية، مشيرا إلى أن بلغاريا انضمت إلى آلية سعر الصرف فى يوليو عام 2020 والاتحاد المصرفى للاتحاد الأوروبى فى أكتوبر عام 2020 ومن المتوقع الانضمام إلى اليورو فى أوائل عام 2024.