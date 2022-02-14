عاجل- الملا: 20 مليار جنيه سنويا لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، إن استضافة قمة المناخ القادمة فرصة لتعزيز دور مصر إقليميا ودوليا، ومن المقرر وضع حلول جادة لعلاج أزمة تغير المناخ.





وأضاف الملا خلال كلمته فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 فى دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه جارى إنفاق نحو 20 مليار جنيه سنويا لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل.

وقال طارق الملا، وزير البترول والطاقة المعدنية، إن صادرات البترول ارتفعت فى 2021 إلى 13 مليار دولار، مشيرا إلى أن عدد الوحدات المنزلية التى تعمل بالغاز الطبيعى فى مصر بلغ 13 مليون وحدة.

وأكد أن الوزارة وضعت استراتيجية جديدة لشركات قطاع البترول الوطنية تماشيا مع المبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن، لافتا إلى أنه تم إعداد استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة حتى عام 2035 للوصول إلى المزيج الأمثل لطاقة أكثر استدامة.

وتابع: "ظل المواطن المصرى قبلة عمل الدولة، وعملت على بناء المواطن صحيا، وتعليميا، لتحقيق مستقبل أفضل يليق به".

واستطرد: "قطاع البترول وضع نصب أعينه المواطن المصرى، وعمل على ضمان استدامة الطاقة، وتبنينا استراتيجة تطوير القطاع، لجذب الاستثمارات، وتحقيق الاستفادة المثلى".

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 فى دورته الخامسة، لافتتاحه.

ويشهد المؤتمر والمعرض، مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

ويعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز فى منطقتى شمال أفريقيا والبحر المتوسط".