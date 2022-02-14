عاجل- رئيس «إنيرجى»: مصر تلعب دورا عالميا وجوهريا فى دعم قطاع الطاقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف هدسون، فى كلمة خلال افتتاح فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022"، اليوم الإثنين، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى لافتتاح هذه الدورة يلقى الضوء على أهمية هذا المؤتمر، مشيدًا بالدور التى تقوم به مصر فى هذا الصدد.

وأكد أن 2022 سيكون عامًا مميزًا لقطاع الطاقة، ومن المتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا رغم التحديات التى تواجه اقتصاديات العالم منذ عامين، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع أصبح مهمًا وجوهريًا، إذ إنه يشهد تمثيلاً دوليًا كبيرًا لمنتجى الطاقة والعارضين بواقع 60 دولة و450 عارضًا.

وأوضح أن المؤتمر سيسهم فى وضع استراتيجية وخطة لتنظيم العمل فى هذه الصناعة وتقديم الدعم اللازم للعاملين بها.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 فى دورته الخامسة، لافتتاحه.

ويشهد المؤتمر والمعرض، مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

ويعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز فى منطقتى شمال إفريقيا والبحر المتوسط".