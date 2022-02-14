الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض مصر الدولى للبترول

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع المشاركين بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022، حيث من المقرر أن يشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مراسم الافتتاح بعد قليل.

ويشهد المعرض مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.