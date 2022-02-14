/679306/في-عيد-الحب-أشهر-الأفلام-الرومانسية-التي-يمكنك-مشاهدتها-الليلة

يعد اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر فبراير، تاريخ مميز على العالم بأكمله إذ أنه كل شخص يحتفل مع شريك حياته ويكشف له عن حبه، ويتبادلان المشاعر الفياضة والكلمات الرومانسية.

دوت الخليجيرصد مجموعة أفلام نرشحها بكم للاستمتاع بعيد الحب

وتتعدد أنواع الاحتفالات بعيد الحب، من خروجات، للاحتفال في المنزل بطريقة خاصة، أو مشاهدة الأفلام الرومانسية معا، لذا نرشح لكم في ذلك التقرير أفلام عيد الحب، مصرية وعالمية

فيلم قصة حب

يعد فيلم «قصة حب»، من أشهر الأفلام وأفضلها التي يمكنك مشاهدتها في هذه المناسبة الهامة، إذ أنه يحكي عن علاقة بين شاب فقد بصره وفتاة جميلة، وقبل إخبارها أنه استعاد نظره يكتشف أن "حبيبته" مُصابة بالسرطان، فيخفي عنها الأمر ويظل بجوارها حتى تموت، وهو من بطولة الثنائى الرائع أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وعُرض عام 2019.

فيلم حبيبي دائما

عمل يجمع بين الرومانسية والكوميديا، إذ نظرنا له نظرة العاشق والمحب نجد أنه مليء بالمشاعر التي تبدو حقيقة، لشاب يقع في حب فتاة بينهما فوارق اجتماعية كبيرة، فترفض عائلتها وتزوجها شخصا لا تحبه، وبعد انفصالها تعود لحبيبها إلا أن القدر لا يمهلها وتموت بعد أشهر من زواجهما.

فيلم عروستي

فيلم عروستي من انتاج 2021 تدور قصته حول جميلة عوض التي جمعتها مواقف كوميدية بينها وبين أحمد حاتم وبعدها تتحول لعلاقة رمانسية بين الطرفين، يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز، ويناقش الفيلم بشكل أساسي فكرة الزواج عن حب أو زواج الصالونات.

فيلم Me Before You

من أقوى الأعمال الفنية الرومانسية، التي أحدثت ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن بدأ عرضه في السينمات الأمريكية، مشيدين بقصة الحب التي جمعت فتاة تدعى لويزة بشاب قعيد، ولازال مشهد «الشراب» وجمله المميزة يرددها الجمهور حتى الآن.

وتدور أحداث العمل حول فتاة تبحث عن وظيفة جديدة، حتى تستطيع تلبية احتياجاتها وأسرتها، ثم تجد وظيفة برعاية شاب بعيد براتب مجز، وتبدأ الفتاة برحلة مع الشاب غريب الأطوار، حتى تكتشف أنها واقعة في حب لكن تنتهي القصة برغبة الشاب في إنهاء حياته.

فيلم the fault in our stars

تدور أحداث الفيلم حول فتاة في السابعة عشر ، تعاني من مرض السرطان ، منذ طفولتها وهي في مراحل العلاج تتعرف على شاب يدعى أوغستس واترز وهو لاعب كرة سلة وتقع في حبه، فتحاول مصارعة الموت، لكن النهاية صادمة.