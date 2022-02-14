عاجل- مفوض البنية التحتية بالاتحاد الإفريقى: «حياة كريمة» نقلة نوعية فى مصر

جدة - نرمين السيد - قالت أمانى أبو زيد، مفوض البنية التحيتة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الإفريقى، إن نحو 600 مليون إفريقى وإفريقية يفتقدون الكهرباء، ونحو 900 مليون إفريقى يعتمدون على الفحم والحطب والوقود العضوى البسيط فى الطهى.





وأضافت أبو زيد خلال كلمتها فى ندوة على هامش، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 فى دورته الخامسة، بحضور الرئيس السيسى، اليوم الاثنين، أن نحو 400 ألف معظمهم من النساء والأطفال يموتون بشكل مبكر نتيجة استنشاق الأدخنة خلال الطهى.

وبينت مفوض البنية التحيتة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الإفريقى أن هذه أرقام مخيفة، ليست فقط على المستوى الاقتصادى، بل على المستوى الإنسانى، متسائلة: كيف يقبل ضمير الإنسانية أن يموت هذا العدد بسبب تلك الأزمات التى من السهل مواجهتها؟

وتابعت أمانى أبو زيد: لا بد أن أشيد بدور مبادرة حياة كريمة، وحرص مصر على أن يكون الغاز الطبيعى أولوية للمناطق الريفية، وهو من أهم الخدمات الواجب تقديمها للريف فى القارة السمراء، يأتى على رأسها 3 أولويات: الماء، الطاقة، الربط الرقمى، وجميعها تقدمها حياة كريمة، ما يؤكد أنها نقلة نوعية فى تاريخ الريف المصرى.

ويشهد المؤتمر والمعرض، مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

ويعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز فى منطقتى شمال أفريقيا والبحر المتوسط".