عاجل- السيسى: تطوير البنية الأساسية فى إفريقيا يحتاج لاستثمارات ضخمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمته فى جلسة حوارية حول تحول الطاقة على هامش، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 فى دورته الخامسة، أن نحو نصف سكان القارة ليس عندهم كهرباء، متابعا: "تفتكروا دول زى كده تقدر تتعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة"، مشددا على أن تطوير البنية الأساسية فى إفريقيا يحتاج لاستثمارات ضخمة.

وبين الرئيس السيسى، أن مشروعات البنية الأساسية فى مصر خلال السنوات الماضية تكلفت 400 مليار دولار "علشان نقدر نحط نفسنا فى مكان مناسب".

وتابع الرئيس: "علشان أقدر أكون محطة أو مركز طاقة، كان لا بد أن تكون شبكة الكهرباء فى مصر، قادرة على استيعاب النقل للدول الأخرى".

ويشهد المؤتمر والمعرض، مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

ويعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز فى منطقتى شمال إفريقيا والبحر المتوسط".