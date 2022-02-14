«المستشفيات التعليمية» تعقد أول اجتماعاتها بالعاصمة الإدارية (صور)

جدة - نرمين السيد - عقدت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أول اجتماع لقياداتها تحت رئاسة الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والموقف التتفيذى لها.





حضر الاجتماع الدكتور وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة بالمقر الجديد لرئاسة الهيئة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإيمان سليمان الأمين المساعد للشؤون المالية والإدارية، ومديرى مستشفيات ومعاهد الهيئة.

كما تم استعراض الإجراءات التى نفذتها الهيئة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير كل الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، وتوفير ما يلزم لدعم التحول الرقمى داخل الهيئة، فى ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية لا ورقية.

وتفقد الحضور مقر الهيئة، للإطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات به، للاطمئنان على توفر كل التسهيلات بالمقر ليتسنى للعاملين بالهيئة أداء مهامهم بسلاسة ويسر، تمهيدًا لنقل موظفى الهيئة إليه، بشكل تدريجى كفترة انتقالية تجريبية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمهيدًا للانتقال الكامل والعمل من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.

ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتوجيهات القيادة السياسية، ورؤيتها ببدء العمل فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحقيقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة المتمثلة فى الجمهورية الجديدة.