الرئيس السيسي: تطوير البنية التحتية في إفريقيا يحتاج إلى استثمارات ضخمة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تطوير البنية التحتية في إفريقيا يحتاج إلى استثمارات ضخمة.

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، خلال حضوره افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، اليوم الإثنين، أن في مجال الطاقة وتحديدا الكهرباء، كان من اللازم عمل بنية تحتية وإنشاء شبكات تحكم، قادرة على استيعاب النقل الكهربائي بين مصر ومختلف الدول، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير متاح في الدول الإفريقية.

تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن عندما قلت الاستثمارات، خلال فترة الجائحة، قل الإنتاج عالميًا، والآن ومع عودة الحياة مرة أخرى، فإن العالم في حاجة كبيرة إلى ضح استثمارات أكبر.

أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى أن الدول الإفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة البديلة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار، مؤكدًا أننا في حاجة إلى تقوية قدرات القارة لأسباب اقتصادية وأخلاقية، وذلك يحتاج إلى استثمارات ضخمة في إفريقيا.

وتمنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخروج من المعرض بقرارات "موضوعية متوازنة وعادلة"، حتى لا يدفع الأفارقة فاتورة الظروف بشكل مضاعف.