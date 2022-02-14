الرئيس السيسي: لم نتعامل مع أزمة كورونا على أنها نهاية العالم وحققنا نمواً اقتصادياً

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تكلفة مشروعات البنية التحيتة فى مصر تكلف 400 مليار دولار، وذلك خلال 7 سنوات ماضية. وأَضاف السيسي خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022" إن الدول الأفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة البديلة بسبب الصراعات وعدم الاستقرار. وأكد أن مصر "لم تتعامل مع أزمة كورونا على أنها نهاية العالم وكانت من الدول التي حققت نموا اقتصاديا خلال الجائحة"

وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلى حول إنجازات قطاع البترول في مصر، وأهمية معرض مصر الدولى.

ويشهد المعرض مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.