/679312/تداول-29-سفينة-حاويات-وبضائع-العامة-بميناء-دمياط-خلال-24-ساعة

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، علي تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة، و5 آلاف و491 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، فيما بلغت الحاويات الواردة 971 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 2109 حاويات مكافئة.

دوت الخليج

وأوضح المركز، أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1269 طن قمح متجه إلى صوامع بني سويف ، و أخر مكون من 20 عربة بعد أن فرغ 19 حاوية (40 قدما) كان قادما من السادس من أكتوبر، مؤكدا أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 140 ألفا و 5 أطنان ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 130 ألفا و 236 طنا.

تداول 29 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

وأكد أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1496 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات ،حاصلات زراعية، و فواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات ، السعودية ، الجزائر ، بلجيكا ، مالطا ، أندونيسيا، سريلانكا ، باكستان ،أسبانيا ، سلوفينيا، إنجلترا ،هولندا ، أنجولا ، اليونان ، كولومبيا ، هندوراس ، فرنسا ، نيجيريا ،أمريكا ، سنغافورة ، كرواتيا ، ألمانيا ،إيطاليا، و الصين .

وأوضح أن الصادرات بلغت 34 ألفا و183 طنا ، تضمنت 10 آلاف و153 طن فوسفات ،9آلاف و 383 طن ملح ، 3 آلاف و 270 طن بودرة جبس ، 6.7 ألف طن فول صويا، 4 آلاف و 677 طن رمل ، كما بلغت الواردات 53 ألفا و 181 طنا ،شملت 3 آلاف و986 طن قمح ،2258 طن خشب زان ،16 ألفا و561 طن حديد، 4 آلاف و 980 طن كلورايد ايثلين ،1168 طن سلاج ، 23 ألفا و581 طن ذرة ، ، 2289 رأس ماشية (عجول تسمين ) بإجمالي وزن 647 طنا.

تداول 445 شاحنة و1224 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وكان قد أوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن الموانئ شهدت تداول 445 شاحنة، و1224 طن بضائع عامة ومتنوعة، و74 سيارة ملاكي.

وأكدت الهيئة، أن حجم الصادرات بلغ 976 طن بضائع عامة ومتنوعة، 232 شاحنة، 9 سيارات ملاكي، فيما شملت الواردات تداول 248 طن بضائع عامة ومتنوعة، 213 شاحنة، 65 سيارة ملاكي، وتتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ.