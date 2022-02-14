تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

سقط توتنهام هوتسبير أمام ولفرهامبتون، أمس الأحد بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ليفربول 16 هدف

ديوجو جوتا ليفربول 12 هدف

رحيم سترلينج مانشستر سيتي 10 أهداف

هيونج سون توتنهام 9 أهداف

جيمي فاردي ليستر سيتي9 أهداف

ميشيل أنطونيو وست هام يونايتد 8 أهداف

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد 8 أهداف

نتيجة مباراة توتنهام وولفرهامبتون

سجل راؤول خيمينيز أول أهداف المباراة في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، وأكد لياندر ديندونكز، بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشر.

تجمد رصيد توتنهام عند النقطة الـ 36، في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع ولفرهامبتون رصيد إلى 37 نقطة، في المركز السابع في الجدول.

نتيجة مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد:

انتهت أحداث مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد، بنتيجة هدف دون رد، لصالح الأخير، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كيران تريبيير هدف المباراة الوحيد والفوز، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، ليهدي فريقه الجديد ثلاثة نقاط ثمينة في الدوري.

تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ 27، في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع نيوكاسل يونايتد رصيد إلى 21 نقطة، في المركز السابع عشر في الجدول.

نتيجة مباراة تشيلسي وبالميراس بنهائي كأس العالم للأندية 2022

نجح بطل أوروبا فريق تشيلسي الإنجليزي، من حصد بطولة كأس العالم للأندية 2022، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في نهائي البطولة، والتي توجهة للوقت الإضافي بعد حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لهدف.

تقدم تشيلسي في نتيجة المباراة، بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق البلجيكي روميرو لوكاكو، ليعود لمنافسة هدافي البطولة، برصيد هدفين، ويعطي الأفضلية لفريقه في المباراة.