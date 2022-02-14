بينهم مدحت صالح وريهام عبد الحكيم.. قائمة حفلات عيد الحب

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أعلن في الأيام الماضية عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي عن تقديمهم لحفلات اليوم 14 فبراير احتفالً بعيد الحب، غيرمن أعلن عن حفلات في خلال هذا الأسبوع.

دوت الخليج يرصد عدد من النجوم يقدمون حفلات غنائية يوم عيد الحب

مدحت صالح وريهام عبد الحكيم في الأوبرا

أعلن الفنان مدحت صالح من خلال عدد من المنشورات على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه سيشارك الفنانة ريهام عبد الحكيم في حفل «صوت السينما»، تعاونًا مع أوركيسترا المايسترو ناير ناجي، التي ستقام في دار الأوبرا المصرية اليوم 14 فبراير، بمناسبة عيد الحب، ضمن جهود شركة صوت السينما لإحياء أغاني نجوم الزمن الجميل.

نوران أبو طالب في مكتبة الأسكندرية في عيد الحب 2022

ستقدم مساء اليوم المطربة نوران أبو طالب حفلها الغنائي على مسرح مكتبة الأسكندرية العريقة، وذلك للاحتفال بيوم الفالنتاين 2022، ويرافقها المايسترو شادي عبد السلام، الذي يقود فرقة من الشباب الموهب.

إيساف يقدم حفل في عيد الحب

سيطل الفنان إيساف على مسرح قاعة الحكمة بـ«ساقية الصاوي» في الزمالك، اليوم في حفل غنائي بمناسبة عيد الحب لعام 2022، وسيقدم من خلالها عددمن أغنياته التي أحبها الجمهور على مدار السنوات الماضية، ويتم حجز التذاكر مسبقًا.

عاصي الحلاني يحتفل بالفالنتاين في العراق

أعلن الفنان عاصي الحلاني عن حفله الغنائي الذي سيقدمه اليوم لجمهوره في العراق، بمناسبة عيد الحب، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقعالصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وقال:"لاقونا حتي نعيش الحب والفرح بيوم الحب 14 فبراير في العراق اربيل".

حفلات هذا الأسبوع احتفالًا بعيد الحب

تستعد دار الأوبرا المصرية لعدد من الحفلات التي ستقام فيها خلال هذا الأسبوع؛ احتفالًا بعيد الحب، حيث يستعد الفنان علي الحجار لتقديم حفلته الغنائية غدًا الثلاثاء 15 فبراير، لتقديم عدد من أغنياته المحببة للجمهور برفقة أوركسترا موسيقية بقيادة المايسترو أحمد عاطف، هذا بعد وصلتين غنائيتين لأثنين من المطربين الشباب.

كما ستغني النجمة اللبنانية كارول سماحة باقة متنوعة من أغنياتها، على مسرح دار الأوبرا المصرية، يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير، بصحبة فرقة موسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي.