برنامج صاحبة السعادة يعرض أغاني رومانسية في عيد الحب.. اليوم

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تحتفل الفنانة والإعلامية إسعاد يونس مع الجمهور، من خلال برنامج صاحبة السعادة، بكل المناسبات المفرحة التي تمر على المجتمع المصري، ولكن اليوم ستكون حلقة غنائية متنوعة لا تقتصر على الأغاني الرومانسية فقط.

دوت الخليج يرصد حلقة برنامج صاحبة السعادة في يوم عيد الحب

صاحبة السعادة في عيد الحب

أُعلِن عن حلقة اليوم من برنامج «صاحبة السعادة»، التي تقدمه المحبوبة إسعاد يونس، من خلال قناة dmc، وتتميز الحلقة بعدد من الأغاني الفرحة التي ستقدمها الفرقة الغنائية «أيامنا الحلوة»، والتي يقودها المايسترو محمد عثمان، ولم تتقيد الحلقة بعيد الحب كما أعتادنا من برنامج صاحبة السعادة الذي يحتفل معنا بكل المناسبات.

إسعاد يونس تعلن عن الحلقة الجديدة من برنامج صاحبة السعادة

أعلنت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عن حلقة اليوم من برنامجها «صاحبة السعادة»، من خلال نشرها للفيديو الدعاءي التي نشرته قناة dmc للإعلان عن الحلقة، وذلك من خلال حساب إسعاد الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، والمفاجأة أن الحلقة لم تكون في إطار رومنسي بحت ولا تزين الاستوديو بالقلوب الحمراء، رغم عرض الحلقة يوم عيد الحب، ولكنها أحتوت على أغاني فرحة متنوعة، بأصوات شباب مصري موهوب.

برنامج صاحبة السعادة على قناة dmc

تُذيع قناة dmc برنامج «صاحبة السعادة»، التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، أيام الأثنين والثلاثاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءًا، ويتم استضافت فنانين كبار للتحدث عن أعمالهم وسرد الحكايات المميزة من الكواليس، وأستضافت أصحاب المهن المميزة ومؤسسي الماركات المصري، وأصحاب محلات الأكل الشهيرة في مصر والمحبب أكلها للجمهور، ليتم الترويج للأعمال والمركات المصرية الخالصة، وإعادة إحياء التراث الجميل.

هذا إلى جانب أستضافت إسعاد يونس للفرق الغنائية المختلفة في برنامج «صاحبة السعادة»، لتقديم أغاني تراثية، أو أغنيات من أعمال فنية قديمة أرتبطت في أذهان مستمعيها بالإعمال القديمة التي قدمت لأول مرة من خلالها، مما يعيد الذكريات الدافئة ويجعلها حية مرة أحرى.

آخر حلقات برنامج صاحبة السعادة

أستضافت الفنانة إسعاد يونس مؤخرًا، الفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي طال الحديث، مما أدى إلى تقسيم اللقاء على 4 حلقات، تم عرضها خلال الأسابيع الماضية, فسرد الفخراني كواليسمن أعماله، وتفاصيل في حياته الشخصية، وعلاقته بزملاءه.