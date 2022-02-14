الرعاية الصحية: تقديم 18 ألف استشارة طبية مجانية فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم 18ألف استشارة طبية ومتابعة تليفونية على خط الإستشارات الطبية الذى خصصته هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، لتقديم الاستشارات الطبية المجانية والدعم النفسى لحالات اشتباه كوفيد- 19، أو المعزولين منزليًا، منذ بداية الجائحة.





وأكدت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان لها اليوم الإثنين، أن خط الإستشارات الطبية الذى خصصته الهيئة العامة للرعاية الصحية على الرقم 01555299221 التابع لإدارة رضاء المنتفعين، تم تفعيله منذ مارس 2020، يقوم على متابعة مرضى كوفيد -19 فى الحجر الصحى على مستوى محافظة بورسعيد.

وأوضح البيان، أن المبادرة تأتى فى إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على صحة وسلامة مرضى فيروس كورونا بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أنها تستهدف متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلى سواء اللذين تم تشخيصهم بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية فى محافظة بورسعيد أو من خلال خيم الفرز خارج المستشفيات، أو من ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلى وتم التعرف عليهم من خلال خط الاستشارات الطبية.

وتابع البيان: رقم الموبايل الخاص بخط الاستشارات الطبية المنزلية بمحافظة بورسعيد 01555299221، يهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية لحالات الاشتباه، أو مراجعة بروتوكول علاج فيروس كورونا، وتقديم الدعم النفسى للمرضى وتشجيعهم على الالتزام بالعزل المنزلى، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المرضى بخصوص أساسيات العزل المنزلى، فضلًا عن التوصيل بين المرضى ونخبة من الأطباء فى مختلف التخصصات للرد على استفساراتهم، وأخيرًا توجيه الحالات الحرجة لطوارئ المستشفيات.

وأضافت الهيئة فى بيانها، أنه يتم فرز كل الحالات المستحقة للزيارات المنزلية للاطمئنان على العلامات الحيوية وقياس نسبة الأكسجين، بالتعاون مع فرق الزيارات المنزلية، ومن ثم يتم تحديد مدى احتياجات المرضى للزيارة المنزلية بناءًا على عدة معايير وفقًا لعوامل الخطورة التى تشمل 5 مؤشرات أساسية، وهى "سن المريض سواء أكثر من 45 سنة أو أقل من 15 سنة، الأعراض الحالية للمريض من ارتفاع فى درجة الحرارة وضيق فى التنفس وألم فى الصدر، التاريخ المرضى من وجود أمراض مزمنة من عدمه أو الإصابة بالأورام أو بالفشل الكلوى، فضلًا عن نتيجة التحاليل والأشعة المقطعية للمريض إن وجدت، وأخيرًا قياس نسبة الأكسجين فى الدم للمريض إذا كانت أقل من 95".