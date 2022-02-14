إغلاق كيان تعليمى وهمى فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مُداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة مركزالشروق للدراسات المتنوعة والبحث العلمى، والكائن مقرها فى (شارع سعد زغلول برج الياسمين- المسلة ـ محافظة الفيوم)، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة فى العديد من المجالات، ومنها (المعلوماتية فى تخصص الحاسب الآلى ــ المعلوماتية فى قسم المساحة والخرائط ــ إدارة العلوم التطبيقية فى الخدمات الصحية)، بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الفيوم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تكثف خلال الفترة القادمة ملاحقاتها للكيانات الوهمية التى تدعى كذبًا، منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الالكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.