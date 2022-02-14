الصحة: تدريب 8 آلاف صيدلى على 10 برامج علمية خلال 2021

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بهدف تأهيل ورفع كفاءة الصيادلة الحكوميين العاملين بمديريات الشئون الصحية والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها، وكافة صيادلة الإدارات المركزية التابعة للوزارة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه الدورات التدريبية العلمية تشمل برامج فنية وبرامج إدارية، لكافة الصيادلة الحكوميين التابعين للوزارة بكافة محافظات الجمهورية.

‎وقالت الدكتورة سحر فرج رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن الدورات التدريبية يتم تنفيذها تحت رعاية وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بالتنسيق مع قطاع البحوث والتدريب بوزارة الصحة والسكان، على 4 مراحل طبقًا للخطة السنوية.

وأضافت أن المرحلة الأولى بدأت من 5 سبتمبر إلى 28 أكتوبر 2021، وشملت 64 دورة تدريبية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، جنوب سيناء، المنوفية، الفيوم، الشرقية، الغربية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الدقهلية، مرسى مطروح، دمياط، المنيا، السويس).

وأكدت أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية، والتى بدأت فى 19 ديسمبر2021، وتنتهى فى 10 فبراير 2022، وشملت 64 دورة تدريبية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، السويس، بنى سويف, الفيوم، المنوفية، الشرقية، الغريبة)، ومن المتوقع البدء فى تنفيذ المرحلة الثالثة خلال الفترات المقبلة.

‎وأضافت أن البرامج التدريبية شملت تدريب الصيادلة على (التعامل مع الأزمات الطبية داخل المستشفيات، تحضير التركيبات الصيدلانية على أسس علمية سليمة، ممارسة الصيدلة الإكلينيكية على أسس علمية والأسس السليمة لإرشاد المرضى، معرفة إدارة مركز المعلومات الدوائية، التدريب على التطبيق العلمى لحالات الفشل الكلوى، كيفية التعامل مع حالات مرضى القلب المزمن، الاستخدام الفعال للمضادات الحيوية ووضع خطة العلاج، التعريف بأهمية ودور مراكز المعلومات الدوائية، معرفة تصنيفات المستلزمات الطبية وإدارة المستلزمات الطبية داخل المستشفيات)، بالإضافة إلى عدة برامج تدريبية أخرى تخدم الصيادلة بشكل أساسى فى تطوير مهاراتهم الطبية للتعامل مع المواطنين وإرشادهم للخطة العلاجية التى تناسب حالتهم الصحية.

‎ولفتت الدكتورة سحر فرج، إلى أن وزارة الصحة والسكان، تولى اهتمامًا كبيرًا لتدريب الفرق الطبية والطلاب وفقًا لبرنامج الزمالة المصرية الذى تبنته الوزارة، وذلك بهدف رفع الكفاءة العلمية للفرق الطبية وفقًا للمعايير العالمية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية التى يقدمونها إلى المواطنين.