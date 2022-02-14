تنظيم ورشة عمل عن الحرف التراثية بالدرب الأحمر (صور)

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة مجموعة من الحرفيين فى النول والسجاد وصناعة العود والشمع والكليم والتنجيد وصناعة الأحذية والخيامية وذلك فى قاعة جمعية مظلة بالدرب الأحمر.
وناقشت ورشة العمل التى حاضر فيها الدكتور أحمد سعيد وجيهان نبيل أنواع التراث ومنها التراث غير المادى وكيفية صونه من خلال سماع الحكايات التراثية والمشاركة بمجموعات عمل استطاع من خلالها الحرفيون فهم أهمية الحرفة التى يمارسونها لكى يبدأوا تعليمها للأجيال المقبلة.
وتأتى الورشة التي شارك فيه أكثر من 30 حرفيا ضمن مشروع حصر الحرف التراثية بالقاهرة التاريخية والذى تدعمه وتموله منظمة اليونسكو وصندوق اتفاقية اليونسكو 2003 (صون التراث الثقافى غير المادى).
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