صحف كويتية تبرز اهتمام الرئيس السيسى بجذب الاستثمارات المباشرة

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية اهتمام الرئيس السيسى بجذب الاستثمارات المباشرة، عن طريق توسيع قاعدة الملكية فى البورصة المصرية، كما اهتمت صحيفة النهار الكويتية بطرح وحدات سكنية جديدة وتقديم تسهيلات للمصريين بالخارج.





وتحت عنوان "السيسى يوجه بتعميق التصنيع الوطنى وتوسيع ملكية الشركات العامة والبورصة" قالت صحيفة الأنباء إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باستمرار الحكومة فى برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، لتوسيع قاعدة الملكية فى البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

وفى صحيفة النهار الكويتية، وتحت عنوان: "الجزار" لـ"النهار": تسهيلات سكنية للمصريين بالخارج " قالت الصحيفة إن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، كشف عن تفاصيل الطرح الضخم الذى يترقبه المصريون لوحدات سكنية بالمدن الجديدة لفئة متوسطى الدخل.

وأوضح أنه سيتم طرح أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية فى 15 مدينة جديدة منتصف الشهر الحالى، ضمن مبادرات البنك المركزى المصرى المتنوعة للتمويل العقارى، التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفائدة 3% و8 % متناقصة وعلى أقساط سداد شهرية تصل إلى 30 عامًا، بمساحات تبدأ من 100 متر مربع حتى 150 مترًا مربعًا للوحدات السكنية.

وأضافت الصحيفة أن وزير الإسكان أكد إن بدء حجز تلك الوحدات السكنية من 15 فبراير الحالى، وجميعها جاهزة للتسليم الفورى ومتاحة أيضًا للعاملين بالخارج طالما تنطبق عليهم الشروط، موضحا أن أسعار تلك الوحدات تتراوح من 450 ألف جنيه حتى مليون و900 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب المساحة والمنطقة المطروح بها الوحدات وطبيعة المشروع السكنى حيث أن الطرح يشمل ثلاث مشروعات، وهى سكن مصر، ودار مصر، وJANNA، ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.