قرار جمهورى بتجديد تعيين رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لمدة عام

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 68 لسنة 2022 بتجديد تعيين "خيرت محمد سيد أحمد بركات"، رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2022. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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