/679329/اتحاد-الكرة-يعلن-إقامة-مباراة-مصر-والسنغال-بملعب-استاد-القاهرة-بحضور-50-الف-مشجع

أكد اتحاد الكرة المصري، إقامة مباراة منتخب مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم على ملعب ستاد القاهرة بحضور 50 ألف متفرج.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا التصنيف الشهرى لشهر يناير للمنتخبات، وقفز حصد منتخب مصر للمركز الـ34 عالميا، بعدما كان الفراعنة فى المركز الـ45.

منتخب السنغال يتوج بكأس أمم أفريقيا أمام مصر بركلات الحظ

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة.

ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج.

وبالشوط الإضافي الثاني، أستمر أبو جبل لثالث مرة أمام ديانج الذي سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 115، وبعدها بدقيقة سدد مروان حمدي كرة قوية في هجمة منظمه لمنتخب مصر، ولكن تعامل ميندي مع الكرة بشكل مميز.

وتتجه المبارة بتلك النتيجة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بكأس أمم أفريقيا 2021.

ركلات الجزاء

- كوليبالي يسجل للسنغال

- زيزو يسجل لمصر

- عبده ديالو يسجل للسنغال

-محمد عبد المنعم يهدر لمصر

- بونا سار يهدر للسنغال

- مروان حمدي يسجل لمصر

- ديانج يسجل للسنغال

- مهند لاشين يهدر لمصر

- ماني يسجل للسنغال

يبحث المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن تحقيق رابع إنجاز في تاريخه بالوصول لكأس العالم، في ظل تواجد أفضل لاعبي العالم بكرة القدم محمد صلاح، قائد الفريق، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدف.

صعد منتخب مصر لنهائيات بطولة كأس العالم ثلاث مرات، حيث كانت مشاركتها الأولى سنة 1934 بإيطاليا وكانت الدورة الثانية للكأس الذي بدأ 1930 وكانت المرة الثانية في مونديال إيطاليا 1990 ثم المرة الثالثة في مونديال روسيا 2018.

نهائي كأس أمم إفريقيا

ثأر الفراعنة بعد نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، من السنغال لم يدم طويل، ليحل بعد مباراة النهائي لقائي في الشهر الذي يليه بالتصفيات النهائية لكأس العالم 2022 بقطر.