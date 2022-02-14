بينها «لف ودوران».. قائمة أفلام تُعرض في عيد الحب على هذه القنوات

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تقدم القنوات الفضائية المختلفة في يوم عيد الحب بعض الأعمال المميزة التي تحمل الطابع الرومانسي، وبدأت القنوات تعلن عنالأفلام التي ستقدمها مساء اليوم للاحتفال بعيد الحب.

دوت الخليج ينقل لكم الأفلام التي سيتم عرضها بمناسبة عيد الحب ومواعيدها

روتانا سنيما تعرض أفلام رومانسية كوميدية في عيد الحب

أعلنت قناة روتانا سنيما عن جدول الأفلام لليوم، وكان من بينهم فيلم «إذاعة حب»، من بطولة منة شلبي، شريف سلامة أدورد ولطفي لبيبب، وذلك في تمام الساعة 5:30 مساء اليوم، والذي يحكي قصة حب تنشأ بين شريف سلامة ومنة شلبي بعد لقاءهما صدفة في أحد الأماكن، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرومنسية والكوميدية اللطيفة.

كما أعلنت روتانا عن عرض فيلم «حبيبي نائمًا»، من بطولة مي عز الدين وخالد النبوي، والذي يحكي عن قصة ولد لديه مواصفات جمالية خاصة بالفتاة التي يود الإرتباط بها، ويقع في حب فتاة مختلفة تمامًا عن هذه المواصفات وهو تحت تأثير عمل سفلي، سيتم عرض الفيلم اليوم الساعة 8 مساءًا.

وتختم روتانا عيد الحب بفيلم «لف ودوران»، للفنان أحمد حلمي والفنانة دنيا سمير غانم، والذي يعرض حكاية شاب يسافر ليتمتع بعطلة مجانية، ولكن عائلته تعرف ذلك فتسافر معه رغمً عنه، وهناك يلتقي بالبطلة التي تنشأ بينهما قصة حب قوية مع المواقف التي يتعرضان لها سويًا، وكل هذا في إطار كوميدي عائلي، ويتم عرض الفيلم على قناة روتانا مساء اليوم الساعة 10.

Art أفلام في عيد الحب

أعلنت قناتة art أفلا أنها ستعرض اليوم عددمن الأفالم الرومانسية، منها فيلم «تيمور وشفيقة»، بطولة أحمد السقا ومنى زكي، الذي يحكي عن ولد وبنت جيران يرتبطان ببعضهما منذ الصغر، وسيتم عرض الفيلم في تمام الساعة 6 مساء اليوم.

كما سيعرض فيلم «في محطة مصر»، في تمام الساعة 8مساءًا، من بطولة كريم عبدالعزيز ومنة شلبي، الذي يتعرفان على بعضهما صدفة، وتجبرهما الأحداث على التعامل كثيرًا عن قرب، مما يؤدي إلى بدء قصة حب بينهما.

وأعلنت القناة أيضًا عن فيلم «قلبي فين»، بطولة مصطفى قمر، شري عادل ويسرا اللوزي، في تمام الساعة 10 مساءًا، ويدور الفيلم في إطار كوميدي، يُحكى فيه قصة شخص يحب زوجته التي تدخل في غيبوبة طويلة ناتج حادث، ويتعرف بعدها على فتاة يحبها أيضًا ويعيش في حيرة بينهما.