/679335/نيفين-جامع-أمانة-فنية-متخصصة-لتجويد-المنتج-الصناعي-المصري

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة: قمنا بتشكيل أمانة فنية لتفضيل المنتج الصناعي المصري، حيث نستهدف تعميق المنتج المحلي، وأن يكون هناك أولوية لطرح تلك المنتجات، قمنا بتشكيل أمانة فنية لتجويد المنتج المصري بالاشتراك مع العديد من الوزارات والهيئات.

ورد ذلك بحسب ما رصد “دوت الخليج” أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

لجنة مرموقة

وأضافت جامع: اللجنة التي قمنا بتشكيلها تضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والتنمية الصناعية، ووزارة المالية وهيئة المواصفات والجودة، وتضمنت أهم أعمال تلك الأمانة التعامل مع 2521 كراسة شروط ميسرة، مع حرص على توطين الصناعى المحلية في قطاعات النقل والإسكان والهيئة العربية للتصنيع والمناطق الحرة والاستثمار.

وكان قبلها قد قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، إن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة.

سياسات التعميق

أكد حلاوة: قضية تعميق الصناعة في الجمهورية الجديدة قضية مصيرية بالنسبة لمصر، مشددا على الحكومة تبني سياسات لتعميق الصناعة المحلية، لافتا إلى أن تعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للتخفيف على موارد الدولة، ومشددا على أن تعميق الصناعة مرتبط بزيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف الرئيس الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي ولكن فتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين، مؤكدا أن اللجنة خلال الفترة الماضية، عقدت أكثر من 6 جلسات مناقشة بحضور وزيرة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية.