وزيرة التجارة بمجلس الشيوخ: مد مدة إيجار المجمعات الصناعية لـ 10 سنوات

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أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن عدد من الإجراءات التى قامت بها الوزراة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن سياسة الحكومة لتعميق الصناعة الوطنية.

نيفين جامع: مد مدة إيجار المجمعات الصناعية لـ 10 سنوات

وقالت جامع، أن من ضمن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة ما يتعلق بتسهيل نظام الايجار للمجمعات الصناعية، حيث تم مد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية لتصل إلى 10 سنوات بدلا من خمسة سنوات

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أيضا تم منح المصنعين مهلة 6 شهور وتصل إلى 9 شهور معفاه من قيمة الإيجار لاستيفاء اجراءات بدء النشاط بالمجمعات الصناعية.

وتابعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، كذلك تم إتاحة توسعات فى الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية بحد أقصى 8 وحدات بشرط ملائمة الدراسة الإقتصادية للتوسع.

وخلال مناقسة الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن سياسة الحكومة لتعميق الصناعة الوطنية، أكد حلاوة، أن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة.

وقال حلاوة: قضية تعميق الصناعة في الجمهورية الجديدة قضية مصيرية بالنسبة لمصر، مشددا على الحكومة تبني سياسات لتعميق الصناعة المحلية.

محمد حلاوة: تعميق الصناعة مرتبط بزيادة الصادرات المصرية

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن تعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للتخفيف على موارد الدولة.

وأكد حلاوة، أن تعميق الصناعة مرتبط بزيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف الرئيس الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي ولكن فتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.

وأكد حلاوة، أن اللجنة خلال الفترة الماضية، عقدت أكثر من 6 جلسات مناقشة بحضور وزيرة التجارة والصناعة وكافة الجهات المعنية.