/679343/حسام-الخولي-يطالب-بزيادة-ثقافة-الوعى-الصناعى-لدى-الشباب

قال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، ان الدولة استثمرت مبالغ كبيرة جدا فى مشروعات الطرق والبنية التحتية، وهو ما يصب فى صالح قطاع الصناعة، مضيفا،:كل حاجة أصبحت مجهزة للصناعة إلا ان هناك عدد من الأشياء لابد من زيادتها ومراعاتها.

دوت الخليج

استثمارات الدولة فى مشروعات الطرق والبنية التحتية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وتابع الخولى، من بين تلك الأشياء، ثقافة الوعى الصناعى لدى الشباب، مطالبا بضرورة وجود ثقافة لدى الشباب بشأن الصناعة المصرية وتشجيعهم على المشاركة فيها، وكذلك اتاحة معلومات لدى الشباب عن خريطة المشروعات، وابراز نجاحات الشباب فى ذلك المجال.

واضاف الخولى، أيضا لابد من تطبيق اشتراطات قانون "تفضيل المنتج المحلى" بحسم، حتى يكون هناك التزام من كافة الجهات

وكانت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت عن تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية والإدارة المحلية لحل كافة مشاكل تأخر منح الأراضي الصناعية للمستثمرين، مشيرة إلى أن تخصيص الأراضي واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين.

و اشارت الي ان : الأولوية في منح الأراضي للمستثمرين تكون للأنشطة التي تحتاج إلى توسع، فضلا عن حاجة المستثمر إلى نشاط مكمل لنشاطه الذي يعمل فيه. و قالت أن المجمعات الصناعية بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية بها شروط أكثر من محفزة للمستثمرين، لافتة إلى أن هناك ما يقرب من 17 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية. و اكدت أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية حتى الآن، وهنا 5 مجمعات قيد الإنشاء وقاربت على الانتهاء، لافتة إلى أن النسبة الأكبر من المجمعات الصناعية موجودة في محافظات الصعيد، مؤكدة أن الصعيد يحظى بـ10 مجمعات صناعية من أصل 17 مجمعا.‎