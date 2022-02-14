/679345/فيبي-فوزي-إصرار-على-تحسين-القدرة-التنافسية-للمنتج-المصري

قالت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي إن هناك إصرار حقيقي على تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري، وتلبية وطرح فرص عمل والحد من البطالة، ويجب لفت النظر إلى أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما يمكن أن تمثله من قفزة نوعية في مجال الصناعة والتجارة.

جاء ذلك أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

التجذر والانتشار

واصلت فوزي أن الحكومة هي لديها االقدرة على التجذر والانتشار في كافة المحافظات في طول البلاد وعرضها، وهي أيضا تمثل سلاسل إمداد للتجارة والصناعة، وأن مصر تخطو في هذا المجال بنجاح وافر، وسبقت العديد من الدول العظمى في هذا المجال، وأطالب اليوم بمزيد من التسهيلات والضمانات لمثل هذه المشروعات وتسهيل التمويل والأهم من ذلك هو التسويق حيث دائما ماتتعثر تلك الصناعات أمام مرحلة التسويق.

أوضحت فوزي أنه في ظل الخطط الطموح التي تتبناها الجمهورية الجديدة لتطوير وتنمية الاقتصاد المصري، وحرص الرئيس على تحقيق التنمية الشاملة في أسرع وقت ممكن، يصبح موضوع تعميق التصنيع المحلي هو من أهم المحاور لتجسيد حلم مصر 2030.

سوق العمل

وأضافت فوزي: التصنيع المحلي يحقق العديد من الأهداف، لايمكن حصرها في عجالة، وأهمها زيادة الإنتاج المحلي لتلبية متطلبات سوق العمل، وزيادة الصادرات.

وكانت قبلها قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة : استهدفنا ترسيخ عناصر محفزة لنمو الصادرات خلال العام الماضي، من خلال كفاءة منظومة برنامج تنمية الصادرات وتوسيع ثاعدة المنتجات المسفيدة من برامج تنمية الصادرات والتركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المرتفعة.

وأضافت الوزيرة بعدها: هدفنا لفترة القادمة هو التركيز على أسواق تصديرية جديدة، حيث بلغ إجمالي المنصرف حوالي 20 مليار جنية على أربعة مراحل منذ ديسمبر 2020، بالإذافة للتعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي والاعتماد على أسواق حديدة في إفريقيا لطرح المنتجات المصرية.