لدعم القرى والمراكز.. تطوير شبكات الكهرباء بكفر الشيخ بـ1.7 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين إنه تم تطوير شبكات الكهرباء لتدعيم قرى ومراكز المحافظة، لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجا، والتى تسهم فى تنمية المجتمع، خصوصا قطاع الكهرباء، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 1.718 مليون جنيه.





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