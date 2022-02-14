27 فبراير.. «صحة القاهرة» تنظم حملة توعوية لتنظيم الأسرة

جدة - نرمين السيد - تنظم مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يوم الأحد الموافق 27 فبراير الجارى وتستمر حتى يوم 10 مارس المقبل، تحت رعاية خالد عبد العال محافظ القاهرة وفى إطار مبادرة حياة كريمة.





وقال الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة إن الحملة ستقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيى النساء والتوليد وتقديم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية، ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية. وأضاف مدير مديرية الصحة أن الحملة ستتم على مرحلتين المرحلة الأولى تبدأ يوم 27 فبراير وحتى يوم 3 مارس وتشمل مناطق (البساتين - السلام أول - شرق مدينة نصر- غرب مدينة نصر - شبرا - روض الفرج - المرج - الزاوية الحمراء - المطرية - حلوان - 15 مايو - القاهرة الجديدة- بدر - دار السلام - الموسكى - الخليفة - النزهة - الزيتون - وسط). والمرحلة الثانية تبدأ يوم 6 مارس وحتى يوم 10 مارس وتشمل مناطق (السلام ثان - منشأة ناصر- عين شمس- المعادى- الوايلى- الساحل- الشرابية - المعصرة- التبين- حدائق القبة - المقطم - الشروق- مصر القديمة- بولاق- باب الشعرية- عابدين- مصر الجديدة- السيدة زينب).

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