رنا رئيس في عيد الحب تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر جريء

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نشرت عدد كبير من الفنانات في الوطن العربي والعالم إطلالاتهن وهن يحتفلن بعدي الحب، سواء في حياتهم الشخصية، أو من خلال مناسبات يحضرن فيها خلال هذه الأيام.

دوت الخليج يرصد رنا رئيس بفستان أحمرجريء في عيد الحب

رنا رئيس بفستان أحمرجريء في عيد الحب

أعادت رنا رئيس نشر فيديو لها وهي على أحد الشواطئ الجميلة، بفستان أحمر قصير من الأمام، وله ذيل طويل من الخلف، وتميز الفستان بالبساطة مع قصة الأكتاف الساقطة، وكانت بشعر كيرلي وأحمر شفاه صارخ، وذلك من خلال خاصية الستوريز على حيابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكان هذا الفيديو قد تم نشره من قِبَل إحدى الصفحات السياحية، وكتبوا لها على الفيديو بما معناه"عيد حب سعيد"، حيث ظهرت في الفيديو بضحكتها الساحرة ومرحها المعتاد.

آخر أعمال رنا رئيس

قدمت الفنانة الشابة رنا رئيس في السنوات الماضية عدد من الأدوار المميزة في أعمال أحبها الجمهور، مما جعلها تعلق في أذهانهم ويرتبطون بها، خاصة وأنها تملك أداء تمثيلي متقن رغم تنوع الأدوار وتباين صعوبتها.

شاركت رنا رئيس مؤخرًا في مسلسل «موضوع عائلي» من بطولة الفنان الكبير ماجد الكدواني، وتم عرض المسلسل على إحدى المنصات الرقمية، وتكون المسلسل مما يقارب 13 حلقة، ولعبت رنا دور ابنة ماجد الكدواني التي لا تعرف أنه والدها؛ لسبب ولادتها ومعيشتها خارج مصر طوال عمرها، مع جدها والد أمها، ويدور المسلسل في إطار كوميدي عائلي أدخله سريعًا لقلوب المشاهدين، مما أدى لطلبهم لجزء ثاني من هذا العمل الذي يناقش قضية اجتماعية حرجة، ولكن بشكل كوميدي لطيف.

آخر الإطلالات المثيرة للجدل

أثارت الفنانة مايا دياب الجدل بعد نشرها لصورة لها من حفل غنائي قدمته بالأمس، وهي ترتدي جامب سوت سوداء مصنوعة من خامة الدنتيل، ومبطنة باللون اللحمي الذي يشابه لون الجلد، مما ظن الجمهور أنها عارية، وذلك أثار غضب الجمهور وكان سببًا في موجة انتقادات عنيفة ضد مايا.

طالما أعتادت النجمة مايا دياب على الإطلالات الجريئة المثيرة للجدل، من بينهم الغريبة الأطوار بتصميم مميز، ومنها الجريئة التي تكشف من جسدها أكثر مما تخفيه.