/679355/موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-ضد-نوريتش-فى-الدوري-الانجليزي-والقنوات-الناقلة

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمباراته القادمة أمام نظيرة نورويتش، والتي من المقرر إقامتها يوم السبت القادم في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويرصد دوت الخليجموعد مباراة ليفربول القادمة ضد نوريتش فى الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة:

القموات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليفربول ضد نورويتش عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium .

تريتب الفريقين في الدوري

ويحتل فريق يلفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة من أصل 25 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق نورويتش برصيد 15 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق.

الجدير بالذكر أن انتهت مباراة ليفربول ضد وبيرنلي، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق الريدز، في الرابع والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما شارك محمد صلاح، وساديو مانى، في مباراة أمس مع ليفربول أمام بيرنلي، بشكل أساسي بعد عودة الثنائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخبات بلادهم.

ترتيب الدوري الانجليزي

1- مانشستر سيتي 63 نقطة

2- ليفربول 54نقطة

3- تشيلسي 47 نقطة

4- وست هام يونايتد 41 نقطة

5- مان يونايتد 40

6- ارسنال 39

7- وولفرهامبتون 37

8- توتنهام 36

9- برايتون 33 نقطة

10-ساوثامبتون 29 نقطة

11- ليستر سيتي 27

12-أستون فيلا 27 نقطة

13-كريستال بالاس 26 نقطة

14-برينتفورد 24 نقطة

15-ليدز يونايتد 23 نقطة

16-ايفرتون 22 نقطة

17-نيوكاسل يونايتد 21

18-نوريتش سيتي 17

موقف الفريقين في الدوري

سجل الدولي البرازيلي فابينو لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي، هدف المباراة الوحيد في اللقاء، في الدقيقة الأربعون من عمر اللقاء، من خلال كرة ركنية للريدز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ليفربول 16 هدف

ديوجو جوتا ليفربول 12 هدف

رحيم سترلينج مانشستر سيتي 10 أهداف

هيونج سون توتنهام 9 أهداف

جيمي فاردي ليستر سيتي9 أهداف

ميشيل أنطونيو وست هام يونايتد 8 أهداف

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد 8 أهداف

وفي وقت سابق، انتهت أحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي، بنتيجة هدفين دون رد لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل البرتغالي ديجو جوتا الهدف الأول في الدقيقة الـ 34 من عمر اللقاء، من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها أرنولد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فان دايك برأسية أبعدها شمايكل فردت إلى ديوجو جوتا فسدد كرة قوية سكنت يسار المرمى.