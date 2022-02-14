/679358/النائب-سامح-عاشور-لوزيرة-التجارة-والصناعة-عندنا-طابور-خامس-بالجهاز-الإدارى-مهمته-تكفير-الناس-بالاستثمار

قال عضو مجلس الشيوخ سامح عاشور، إن هناك مجموعة من الأمور المزعجة فيما يخص التجارة والصناعة، حيث أكد على وجود "طابور خامس" في الدولة العميقة ممن يعملون على إعاقة مستهدفات الاستثمار ومحاربة أهداف الدولة المصرية.

دوت الخليج

تنمية وتعميق الصناعة المحلية

جاء ذلك أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة. وأضاف عاشور بعدها أن الوزيرة تحدثت عن وجود 137 إجراء للتهسيل والتيسير، وهو مايعني وجود 137 مشكلة كانت قائمة، بخلاف وجود الولاية لـ 3 جهات مختلفة في تيسير أمور التجارة والصناعة، وهو مايوحي بأنه سيكون هناك مزيد من تضارب الاخصاصات.

واستطرد عاشور: تحدثت الوزيرة عن لجنة وزارة بها كم كبير من الجهات التنفيذية، وهو ماينبئ بأنه سيكون هناك كم كبير من المشكلات والتنازع، رغم التنوع والاجتهاد، ولكن يجب أن يكون هناك اختصاص حقيقي ومباشر وواضح بين الجهات التي تتنازع على اتخاذ القرار.

وواصل: نحتاج إلى إشراف وولاية واختصاص واحد من أجل تدعيم الاستيراد والصناعة الحقيقية، مشيرا إلى أنه مع التوسع في الإجراءات الجمركية المباشرة للمساهمة في الشحن والإعفاءات الجمركية والضريبية، مشدددا على أن المسؤولية كبيرة وأنه يتمنى ن توفق الحكومة من أجل الصناعة الوطنية.

ورد ذلك أثناء استعراض تقرير اللجنة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وأضافت الوزيرة بعدها: هدفنا لفترة القادمة هو التركيز على أسواق تصديرية جديدة، حيث بلغ إجمالي المنصرف حوالي 20 مليار جنية على أربعة مراحل منذ ديسمبر 2020، بالإذافة للتعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي والاعتماد على أسواق حديدة في إفريقيا لطرح المنتجات المصرية.

وكانت قبلها قد أوضحت نيفين جامع أنه قد تم بتشكيل أمانة فنية لتفضيل المنتج الصناعي المصري، حيث نستهدف تعميق المنتج المحلي، وأن يكون هناك أولوية لطرح تلك المنتجات، قمنا بتشكيل أمانة فنية لتجويد المنتج المصري بالاشتراك مع العديد من الوزارات والهيئات.