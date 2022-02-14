مهرجان «الفراولة» يشعل اجواء فنادق الغردقة في عيد الحب |صور 

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احتفلت فنادق الغردقة وباقي مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين ، بمناسبة عيد الحب، حيث نظمت الفنادق السياحية الكبرى، عددا من الفعاليات وسط إجراءات احترازية شديدة بسبب جائحة كورونا.

«دوت الخليج» ترصد أبرز مشاهد الاحتفال بعيد الحب هذا العام، هو تواجد أشكال القلوب باللون الأحمر في كل مكان بداية من واجهات بالفنادق في الخارج ومرورا بالاستقبال وداخل الغرف وعلى الشواطئ، حتى المأكولات تم تصميم بعضها على هيئة قلوب. اللون الأحمر وأشار علاء الدين محمود ، مدير أحد فنادق الغردقة إلى أن اللون الأحمر كان هو السائد خاصة تلك القلوب التي تم تشكيلها بفاكهة الفراولة وهي ما لقي استحسان واعجاب النزلاء سواء الأجانب أو المصريين.

مهرجان الفراوله

واضاف محمود إلى أن خلال الاحتفال تم عمل مهرجان الفراوله وبمشاركة السياح ، وأوضح محمود إلى أن نسبة الاشغال بالفندق بلغت 85% من السياح الاوكران والإلمان والروس والبولند.

الرابع عشر من شهر فبراير

يذكر أن عيد الحب أو عيد العشاق أو " الفالنتين" مناسبة يحتفل بها كثير من الناس في بعض أنحاء العالم في الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام، وفي الأخص في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية.

وأصبح هذا اليوم تحتفل به بعض دول العالم ولو بصورة رمزية وغير رسمية، يعتبر هذا هو اليوم التقليدي الذي يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقات عيد الحب أو إهداء الزهور أو الحلوى لأحبائهم.