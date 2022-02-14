وزيرة الصناعة بمجلس الشيوخ:إعداد قائمة مبدئية بـ 131 منتج يمكن تصنيعها محلياً قيمة استيرادها 14 مليار دولار

/679360/وزيرة-الصناعة-بمجلس-الشيوخإعداد-قائمة-مبدئية-بـ-131-منتج-يمكن-تصنيعها-محليا-قيمة-استيرادها-14-مليار-دولار

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة قدرتنا على إحلال المنتج المصرى محل المنتجات المستوردة، مشيرة فى هذا الإطار الى قيام مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بإجراء تحليل هيكل الواردات المصرية السلعية خلال الفترة 2017 -2021 وتحديد القطاعات المستهدف تعزيز الإستثمار الصناعي بها وهي الصناعات الهندسية، والكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والغذائية، والطبية والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث والأخشاب، ومواد البناء.

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وأوضحت الوزيرة - خلال البيان الذى القته امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى ترأسها المستشاء بهاء الدين ابو شقة وكيل أول المجلس - انه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتج مستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقاً لإحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها وتم تصنيف تلك المنتجات طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات.

نيفين جامع: حريصون على احلال المنتج المصرى محل المنتجات المستوردة

وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة: حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات نحو 14 مليار دولار خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه تم وضع معايير محددة لاختيار البنود الجمركية المستهدفة من بينها أن البند يساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء كان تام الصنع أو مدخل إنتاج، ويؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، ولديه فرص للنمو.