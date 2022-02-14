/679363/يعرض-أول-قصة-حب-بين-رجلين-فيلم-بشتقلك-ساعات-يمثل-مصر-في-مهرجان-برلين-الدولي

يترقب الجمهور العربي والمصري بشكل خاص، أزمة فنية جديدة، وخلافات آخرى تحل عليه، بسبب عمل سينمائي جديد من إنتاج مصري لبناني ألماني مدتة 66 دقيقة ويحمل اسم «بشتقلك ساعات».

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم بشتقلك ساعات المعروض في مهرجان برلين

يناقش فيلم «بشتقلك ساعات»، قصة جديدة تتجه نحو المثلية الجنسية، ويكشف أول قصة حب بين رجلين وكيف تتحول العلاقة بينهم، ومن المقرر أن يُحدث ضجة عريمة الفترة القادمة بعد عرضه في مهرجان برلين بدورته 72 والذي يمثل من خلالها مصر والوطن العربي هناك.

طارق الشناوي يتحدث عن فيلم بشتقلك ساعات

وسبق وأن تحدث عن فيلم «بشتقلك ساعات»، الناقد الفني طارق الشناوي والذي أوضح أن الفيلم روائي من إنتاج مصري لبناني ألماني مشترك، موضحًا أن العمل غير موجود في المسابقة الرسمية، وإنما في قسم الـ«form»، ويعد العمل العربي الوحيد الذي يمثل مصر والعرب في مهرجان برلين في الدورة الجديدة.

أبطال فيلم بشتقلك ساعات

ويشارك في بطولة فيلم «بشتقلك ساعات» كلا من دنيا مسعود، وتقوم بدور الراوي على طريقة "شهرزاد" في حكايات "ألف ليلة وليلة" وأحمد الجندي، البطل الرئيسي والذي يقع في خلاف مع "حبيبه" بسبب علاقاته المتعددة، وسليم مراد وحسن ديب وأحمد عوض الله، والإخراج لمحمد حسن شوقي هو مخرج مصري يعيش في ألمانيا.

هل يلحق فيلم بشتقلك ساعات بمصير فيلم أصحاب ولا أعز

الجدير بالذكر، أنه سبق وأن شاركت مصر ولبنان في عمل فني بعنوان «أصحاب ولا أعز»، وبمجرد عرضه بدأ الهجوم على العمل وأبطاله يجتاح السوشيال ميديا، وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي والفنان إياد نصار المشاركين في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

الأمر لم يكتفي عند هذا الحد بل وصل إلى مجلس النواب، إذ أصدر النائب مصطفى بكري بيان يحث به وزيرة الثقافة بضرورة أخذ موقف ضد هذا العمل، وها نحن نترقب أزمة جديدة مع فيلم بشتقلك ساعات.

فيلم أبطال ولا أعز

الجدير بالذكر أنه تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.