/679369/كل-ما-تريد-معرفته-عن-عيد-الحب-2022-رسائل-وصور-وكلمات

الفلانتين أو عيد الحب.. يحتفل العالم سنويا بهذا اليوم والذي يأتي في الرابع عشر من فبراير كل عام، حيث يعبر فيه العديد من المواطنين عن مدى حبهم لمحبيهم، فهذه المناسبة تحيي بداخلهم المشاعر الجياشة ويتم انتهازه كفرصه للاعترافات بمشاعرهم .

دوت الخليج

وفي هذا اليوم يتطلع المواطنين لمعرفة أبرز الرسائل المتعلقة بعيد الحب، ويجتفل المصريين بهذا اليوم مرتين في السنه، الأولى في 14 فبراير والثاني في 4 نوفمبر والمعروف بعيد الحب المصري.

كل ما تريد معرفته عن عيد الحب.. رسائل وصور وكلمات

ويدفع هذا اليوم العديد من المواطنين إلى تسائلهم عن معرفة ابرز الرسائل وكلمات الحب والتهنئات التي يتم استخدامها في عيد الحب، ونرصد عدد منها في السطور التالية:

رسائل عيد الحب

يكفيني من عمري لحظتين.ز الاولى تكون فيها سعيد.. والثانيه تفتكرني وأنا عنك بعيد.

بيقولو الثلج هدية الشتا والشمس هدية الصيف والزهور هدية الربيع بس ما يعرفوش انك هدية العمر كله

ستبقى عيناك تربكني حتى لو رأيتها في اليوم ألف مره

جميعهم شيء وأنت وحدك كل شيء

كنت فين يا سمك لما كنا غطاسين

لا يمر هذا اليوم بدون طرح تساؤلات لماذا يتم الاحتفال بهذا اليوم بالتحديد، ويرجع سبب ذلك طبقا لما تم حكايته في روايات مختلفة، لعل أبرزها ما جاء برواية سان فلانتين القديس والذي تم اعدامه في 14 فبراير بسبب تزويجه أكثر من مره من النساء في سر .

فلانتين كان يقوم بتزويج العشاق المسيحيين، وكان هذا الامر ممنوع في الامبراطورية المسيحية مما ادى الى صدور قرار باعدامه في 14 فبراير ب عام 496 م.

أجمل عبارات رسائل عيد الحب 2022

يعتقد البعض من الاشخاص ان عيد الحب مرتبط بالاضخاص المرتبطين فقط، وذلك ليس صحيحا، حيث يمكن ان تكون الرسائل اصدقاء أو اقارب ، لانها تهدف غلى إلى تقوية أواصر المحبة والعناق بين كافة الافراد سواء في العمل أو الدراسية أو الاقارب او الأغراب.

جوانب هامة تتضمنها رسائل عيد الحب 2022

كا يجب أن تتضمن رسائل الحب عدد من الجوانب الضرورية من اجل أن تكون فريدة ورائعة ، ومختلفة عن الرسائل العادية ، اهمها ان يكتبها الشخص المعني بالامر حتى تكون معبره عن ما بداخله .