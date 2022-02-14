/679373/التنمية-المحلية-للنواب-عقدنا-44-اجتماعا-لتقليل-الاشتراطات-المعقدة-في-المحال-العامة

أطلق اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، تصريحات أكد فيها على أن الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة عقدت 44 اجتماعا الفترة الماضية بحضور كافة الجهات والوزارات المعنية وصولًا لأقل قدر من الأشتراطات غير المعقدة سواء للأنشطة التى تمثل خطورة والتى لا تمثل خطورة.

تنفيذ القانون

ورد ذلك في معرض رد الجزار على انتقادات النائب أحمد السجيني لتأخر تطبيق قانون المحال العامة، حيث قال الجزار، أن كل وزارة كان لها شروط فى كيفية تنفيذ القانون، ودور الوزارة التوفيق بينهم وصولا لأقل شروط حتى لا يتم التصعيب على المواطن.

وواصل بعدها أن السبب فى تأخير التطبيق، لاسيما والجهد المبذول فى تحديد الرسوم ووتم الاسترشاد برأى الأجهزة المختلفة، لاسيما وإننا نعمل على إدخال محال منشأة منذ 40 عاما للمنظومة، فكان الحرص ألا تكون الشروط والرسوم منفرة، لافتا إلى إجراء مشاركات مجتمعية واسعة تم النزول فيها إلى القري.

انتقادات نيابية

وكان قبلها قد وجه النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية انتقادات للتأخر فى تطبيق قانون المحال العامة، قائلًا: " لا أسير في أى مكان بمصر إلا واسأل عن قانون المحال العامة.

وواصل بعدها أن القانون صدر في العام 2019، لماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية على وجه الخصوص.. إحنا قعدنا نتكلم عن القانون سنوات".