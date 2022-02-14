«التنظيم والإدارة» يوافق على تنفيذ قرارات تكليف كوادر طبية ببعض المستشفيات

جدة - نرمين السيد - أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الانتهاء من الموافقة على قرارات تكليف 224 طبيب أسنان للعمل بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية، كما وافق على تكليف 24 فنى تمريض بمستشفى شرم الشيخ، وثمانى أخصائيين صيادلة وستة كادر تمريض وذلك بمستشفى معهد ناصر.





وذكر بيان المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم الإثنين أن التكليف يشمل خريجى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز، التى تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل فى الحكومة أو فى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة. ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت فى موضوع التكليف فى مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.

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