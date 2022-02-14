ضباط أمن الأقصر يشاركون فى حملة للتبرع بالدم

جدة - نرمين السيد - وحرص رجال الشرطة من قوة المديرية، على المشاركة فى الحملة، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

القائمون على الحملة أعربوا عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.