عاجل.. السيسى يبحث تطوير التعاون مع شركة بريتيش بيتروليوم

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة "بى بى"، والتى تعد من أكبر منتجى النفط فى مصر، فضلًا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة فى مجالات البحث والاستكشاف للبترول فى مصر.
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس شركة "بى بى"، مؤكداً دعم مصر وترحيبها بتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين نظراً للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها فى مصر، وهو ما من شأنه أن يعزز من مساعى مصر لتصبح مركزاً لتداول الطاقة فى المنطقة.
ووجه الرئيس السيسى بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة البريطانية، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار فى تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول فى مصر، مع التأكيد فى هذا الخصوص على استراتيجية علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة الشركات البريطانية فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.
من جانبه؛ أشاد برنارد بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للرئيس، والتى قادت مصر لتصبح نموذجًا تنمويًا واقتصاديًا ناجحًا على المستويين الإقليمى والدولى، مشيدًا بتميز العلاقات بين مصر وبريطانيا فى مختلف المجالات.
وأكد أن مصر تأتى فى مقدمة الدول التى تولى الشركة البريطانية اهتمامًا بتطوير الاستثمار فيها، فى ضوء المناخ الاستثمارى الإيجابى فى البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة فى مصر من فرص واعدة، خصوصًا فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوى، فضلاً عن امتلاك مصر لكل المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه، بما فيها الموقع الجغرافى المتميز، والاكتشافات فى مجالى البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة.
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