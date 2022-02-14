/679383/مهما-بعدت-انت-قريب-رسالة-مؤثرة-من-شهيرة-لمحمود-ياسين-بعيد-الحب

حرصت الفنانة القديرة شهيرة، على تنهئة زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، بعيد الحب الذي يحل اليوم الإثنين الموافق 14 من شهر فبراير، وذلك بتوجيه رسالة مؤثرة له.

دوت الخليجيرصد رسالة شهيرة لزوجها الراحل محمود ياسين في عيد الحب

وشاركت شهيرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها تحمل ملامح الحزن على وجهها، وعلقت عليها قائلة: «ده حالي النهاردة كل سنة وأنت حبيبي، مهما بعدت أنت قريب يا محمود، ربنا يلاضى عنك ويراضيك بجنات النعيم، كل سنة وكلكم حبايبي وطيبين».

رسالة شهيرة لمحمود ياسين مع الراحل أحمد يحيى

وكانت قد بعث شهيرة رسالة للراحل محمود ياسين بعدما علمت بوفاة المخرج أحمد يحيى، قالت فيها: ««رحمة الله عليك يا صديقي الغالي، اذهب في سلام وأمان، يرزقك ربي بالعفو والمغفرة وجنات النعيم، سلم على حبيبك محمود، تعازي لزوجته وكل أسرته الكريمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

السيرة الذاتية لمحمود ياسين

ولد محمود ياسين، يوم 2 يونيو 1941، فى مدينة بورسعيد حصل على الليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وعمل بالمحاماة في بداية حياته ، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي بعد تقدمه للاختبارات الخاصة به ورفض تعيين القوى العاملة له في بورسعيد.

وشارك فى مسرحيات عديده منها "سليمان الحلبي، ليلى والمجنون، الزير سالم" ولمع نجمة و أصبح من أهم نجوم الفن ومن أشهر أفلامه "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبى"، ومن أعماله التلفزيونية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".

مسيرة محمود ياسين الفنية

وشارك فى مسرحيات عديده منها "سليمان الحلبي، ليلى والمجنون، الزير سالم" ولمع نجمة و أصبح من أهم نجوم الفن ومن أشهر أفلامه "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبى"، ومن أعماله التلفزيونية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".

النجم الراحل محمود ياسين له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.كما حصل الفنان الراحل على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات داخل مصر و خارجها.

شهيرة تعلن عودتها التمثيل بعد انتهاء كورونا

من ناحية أخرى، أعلنت شهيرة عودتها للتمثيل مرة أخرى، مؤكدة أنه سبب اعتزالها خلال الفترة الماضية هو مرض زوجها، إذ قالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة": "ليس لدي مشكلة من العودة للتمثيل خلال الفترة المقبلة"، مؤكدة على تلقيها عدد من العروض للعودة مجددًا للتمثيل، لكن مرض زوجها الفنان محمود ياسين منعها من ذلك.

وتابعت شهيرة: "رفضت عروض في الفترة الأخيرة، بسبب جائحة كورونا، لكن ليس لدي أي مانع من خوض تجربة التمثيل من جديد، ولكن مع إنتهاء جائحة كورونا"