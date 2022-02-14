/679384/رئيس-مجلس-النواب-يلتقي-ولي-عهد-مملكة-البحرين-رئيس-مجلس-الوزراء

في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع الامير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن العلاقات السياسية المصرية - البحرينية تعكس عُمقاً خاصاً ينعكس بدوره على العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

دوت الخليج

العلاقات المصرية البحرينية

وخلال اللقاء، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بجهود صاحب السمو الملكي ولي عهد مملكة البحرين النوعية والمُتميزة في عدد من القضايا ذات الأهمية القصوى مثل التنمية الاقتصادية والاستثمار وحماية البيئة وتحقيق التنمية المُستدامة.

من جانبه، عبر الامير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة عن بالغ تقديره لتلك الزيارة، مؤكداً على أن العلاقات المصرية – البحرينية تتمتع بوضعية مُتفردة في ضوء التنسيق المصري – البحريني على كافة الأصعدة والمستويات وإزاء مختلف القضايا التي تهم كلا البلدين الشقيقين.

وكان المستشار حنفي جبالي، قد سافر إلى مملكة البحرين فى زيارة رسمية، على رأس وفد برلماني رفيع المستوي، التقي خلالها رئيس مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل و علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشوري البحريني.

وعقدت جلسة مباحثات مُوسعة بين جبالي ونظيرته البحرينية، استهلها بالتأكيد على رسوخ وتاريخية العلاقات المصرية – البحرينية الأمر الذي يجعل منها نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية – العربية، مؤكداً على حرص الدولة المصرية على تعزيز تلك العلاقات بما يُحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين. و أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، خلال لقائها بالمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، على بالغ اعتزازها وتقديرها بتلك الزيارة، والتي تُعبر بجلاء عن عمق وخصوصية العلاقات المصرية البحرينية، وعلى الصعيد البرلماني، أشادت رئيسة مجلس النواب البحريني، بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية، البحرينية والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المُتبادلة، مُشيرة إلى زيارتها الأخيرة للقاهرة في شهر ديسمبر الماضي.