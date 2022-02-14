/679388/بفستان-قصير-هكذا-احتفلت-إلهام-شاهين-بعيد-الحب

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة جمهورها ومتابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بعيد الحب الذي يحل اليوم الإثنين الموافق 14 من شهر فبراير.

دوت الخليجيرصد رسالة إلهام شاهين الجمهور في عيد الحب

وشاركت الهام شاهين صورة لها بفستان قصير، وعلقت عليها قاىلة: «يارب يعم الخير على الجميع وينشر الحب بدل العداوة والتخريب والكراهية، والحروب، كل عيد حب واحنا كلنا بنحب كل حاجة في حياتنا».

الهام شاهين وبرنامج الدوم

هذا وأعربت الفنانة إلهام شاهين منذ قليل عن فخرها لنجاح برنامج “الدوم”، الذي انطلق حفل افتتاحه منذ يومين، مؤكدة على أن البرنامج سكون فرصة لدعم المواهب الشابة واكتشافها في عدد من المجالات الغنائية والتمثيلية، فقالت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: ““ألف مبروووك للشركه المتحده للإعلام و المنتج الأستاذ محمد السعدي الذى أصبح إسمه علامة للجودة و القيمه و النجاح لأى عمل بمشاركة أستاذ إيهاب جوهر”.

وتابعت: ““ شكراً لدعم وزارة الثقافه و وزارة الشباب و الرياضه لهذا البرنامج الرائع الذى سيتيح الفرصه لاكتشاف مواهب فنيه غنائيه و إعلاميه و فى مجال التمثيل .. أتمنى التوفيق والنجاح لمن يستحق من المواهب الحقيقيه ..مبروووووووووووك الدوم”.

تفاصيل برنامج الدوم

الجدير بالكر أنه كانت الإنطلاقة لأولى حلقات البرنامج الجديد الدوم، يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير، ويُعد أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وحضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم، عدد من النجوم المصريين، وهم في غاية السعادة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما، وكان من بين هؤلاء النجوم: هاني رمزي، ريم مصطفى يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء.

هذا والتقت إلهام شاهين في ندوة ولقاء مفتوح مع الجمهور أدرها الناقد أندرو محسن، بمركز الإبداع الفني، وذلك بعد عرض فيلمها حظر تجول"ييوم الاحد 30 يناير في تمام الساعة السابعة مساء، ويتنافس بين 5 أفلام علي جوائز المهرجان لعام 2020