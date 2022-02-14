عاجل- السيسى: نتطلع لتعزيز أنشطة واستثمارات «أباتشى» الأمريكية فى مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين، جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشى الأمريكية المتخصصة فى مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولى للبترول "إيجبس".





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسى أكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشى الأمريكية فى مصر، والتى تسهم بشكل كبير فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويساهم فى جهود تحول مصر إلى مركز إقليمى لإنتاج وتداول الطاقة فى شرق البحر المتوسط، وتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشى واستثماراتها فى مصر سعيا لزيادة الاستكشافات فى مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وذلك فى اطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة فى جميع المجالات، وأعرب رئيس شركة أباتشى عن اعتزازه وتقديره لمقابلة الرئيس، مؤكدا محورية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة، وحرص الجانب الامركى على ترسيخها وتطويرها، ومشيدا بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس على صعيد النمو الاقتصادى والطفرة التنموية الملموسة التى تشهدها البلاد، بما انعكس على التطور اللافت فى مجال الطاقة وتنوع مصادرها، وكذلك فى مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمى الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.

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