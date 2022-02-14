/679390/مرتضى-منصور-كل-اللي-نزل-فردي-هيشتغل-في-النادي-والباقي-هيتحاسب

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أحداث انتخابات النادي الجمعة الماضية، وعلى موقف المرشحين في الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى في مؤتمر صحفي يعقده اليوم من داخل الصالة المغطاه بنادي الزمالك، : " كل اللي نزل في انتخابات الزمالك فردي هيشتغل في النادي ويكون ليه دور".

وأضاف: "سيكون هناك موقف من المرشحين الذين دخلو انتخابات النادي بقائمة البلطجي أحمد سليمان".

وواصل: "ربنا ستر في يوم الإنتخابات وحمى الناي من البلطجية اللي كانت مع أحمد سليمان".

واختتم: "أحمد سليمان وبلطجيته في الإنتخابات، كانوا جاين يبتزونا، ولو كنا استجبنا كانت هتبقى مجزرة".

حسم قائمة مرتضى منصور، مجلس إدارة النادي القادمة لفترة 2021/2025، في وسط انتخابات قوية ومنافسة قوية أمام أحمد سليمان.

ونجحت قائمة مرتضى منصور كاملة، متفوقة على قائمة أحمد سليمان، بفارق أصوات ما يقارب من 5 آلاف صوت لمرتضى.

قائمة مجلس إدارة نادي الزمالك:

مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة.

مصطفى هدهود نائب رئيس.

خالد لطيف أمين صندوق.

جمال عبد الحميد عضو فوق السن.

أحمد مرتضى عضو فوق السن.

علاء مقلد عضو فوق السن.

مريم نصحي عضو فوق السن.

سليمان وهدان عضو فوق السن.

علاء ناجي عضو فوق السن.

بسنت سيد جوهر عضو تحت السن.

أحمد دعبس عضو تحت السن.

محمود طه عضو تحت السن.

وجاءت نسبة نجاح مرتضى منصور 21109 صوت، متفوق على أحمد سليمان صاحب الـ 15928 صوت، وعمر جلال حسن محمد هريدي، صاحب الـ 958 صوت.

أحمد مرتضى منصور

وقال: "أحمد مرتضى منصور: نقطة ومن أول السطر، واللجنة اللي جاية تكمل على السابق".

وأضاف: "مصر بتتقد بدرجة كبيرة في الإنشاءات والزمالك هيكون فيها الفترة القادمة بإذن الله”.

واختتم: "ستاد الزمالك بأرض السادس من أكتوبر، سيكون هناك تطور في العملية الإنشائية الفترة المقبلة بشكل كبير وسريع".